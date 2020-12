Coronavirus, ecco perché i dati sono così variabili (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Gabriele Laganà Per capire l’andamento dell’emergenza Coronavirus è necessario leggere i dati su un arco di almeno una settimana. L’incidenza dei giorni di festa I numeri, normalmente, dovrebbero parlare chiaro. Eppure quelli diffusi giornalmente dall’Istituto Superiore di Sanità relativi al Coronavirus in Italia sono, in pratica, da interpretare. È vero che i cittadini, stremati da mesi di sacrifici e dalla crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria, hanno il desiderio di essere aggiornati costantemente ma è importante sottolineare come sia fondamentale leggere i dati sul Covid-19 in base ad un arco temporale che superi le 24 ore. E questo perché se si confrontano i dati nel brevissimo tempo si noterà un andamento irregolare. Un po’ come sta ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Gabriele Laganà Per capire l’andamento dell’emergenzaè necessario leggere isu un arco di almeno una settimana. L’incidenza dei giorni di festa I numeri, normalmente, dovrebbero parlare chiaro. Eppure quelli diffusi giornalmente dall’Istituto Superiore di Sanità relativi alin Italia, in pratica, da interpretare. È vero che i cittadini, stremati da mesi di sacrifici e dalla crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria, hanno il desiderio di essere aggiornati costantemente ma è importante sottolineare come sia fondamentale leggere isul Covid-19 in base ad un arco temporale che superi le 24 ore. E questose si confrontano inel brevissimo tempo si noterà un andamento irregolare. Un po’ come sta ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, ecco come funziona il vaccino a mRna #vaccino - Bart1705 : RT @TaniuzzaCalabra: Non vedo l'ora di vedere come si organizza la Regione Calabria. - ilgiornale : Per capire l’andamento dell’emergenza coronavirus è necessario leggere i dati su un arco di almeno una settimana. L… - DonniniMario : NASCE PENSIERO UNICO. Coronavirus, inchiesta dell’Ordine dei medici di Roma su 13 dottori negazionisti e no vax. Do… - infoitinterno : Coronavirus in Trentino, 6 positivi ad Aldeno e 4 casi a Villa Lagarina. Ecco i 53 Comuni del contagio e dove sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Vaccino coronavirus, ecco priorità, dosi e prenotazioni regione per regione Il Sole 24 ORE Sei studenti di Catania vaccinati – Ma come funziona la distribuzione del vaccino?

30 dicembre 2020 La Regione Siciliana (per il tramite di chi?) avrebbe chiesto all’Ateneo di Catania di indicare sei studenti a cui somministrare il vaccino contro il Covid-19. Sei dosi del già esiguo ...

Coronavirus e vaccino, ecco il modulo da compilare per ottenerlo: nuova circolare del Ministero della Salute

Coronavirus e vaccino, ecco il modulo da compilare per ottenerlo: nuova circolare del Ministero della Salute É sempre più vicino l'inizio della campagna di vaccinazione di ?

30 dicembre 2020 La Regione Siciliana (per il tramite di chi?) avrebbe chiesto all’Ateneo di Catania di indicare sei studenti a cui somministrare il vaccino contro il Covid-19. Sei dosi del già esiguo ...Coronavirus e vaccino, ecco il modulo da compilare per ottenerlo: nuova circolare del Ministero della Salute É sempre più vicino l'inizio della campagna di vaccinazione di ?