Coronavirus, come può la scuola rimarginare le ferite emotive della pandemia. Un esempio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Coronavirus e scuola, la Ministra Azzolina caparbiamente insiste sulla riapertura delle scuole superiori. E' preoccupata per un altro tipo di contagio che sta intaccando l'equilibrio psichico e sociale dei nostri ragazzi. Cosa può fare la scuola per continuare ad essere un presidio educativo anche nella modalità online? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020), la Ministra Azzolina caparbiamente insiste sulla riapertura delle scuole superiori. E' preoccupata per un altro tipo di contagio che sta intaccando l'equilibrio psichico e sociale dei nostri ragazzi. Cosa può fare laper continuare ad essere un presidio educativo anche nella modalità online? L'articolo .

ilpost : Come la Cina ha censurato la pandemia - ilpost : Il 2020 è stato l’anno del coronavirus, certo, ma anche delle cose che sono successe in mezzo: abbiamo raccolto un… - you_trend : ?? #Coronavirus: se poniamo il 1° agosto come inizio della 2a ondata, il numero di morti della 1a ondata risulta qua… - Ticinonline : Biden attacca Trump: «La distribuzione dei vaccini non va come dovrebbe» #coronavirus #statiuniti #usa - rinar30 : RT @Open_gol: Durante la prima ondata di Coronavirus aveva imparato «come ci si lava le mani» e lo aveva spiegato al Paese. Adesso sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Covid Toscana: oggi arrivano 27.500 dosi di vaccino /LIVE

Firenze, 30 dicembre 2020 - Vaccinazioni anti-Covid: ora si parte sul serio. Dopo il simbolico "giorno del vaccino", oggi in Toscana verranno consegnate 27.500 dosi, seguite il 4 gennaio da altre 24.5 ...

Il Lions premia i bimbi della primaria

OZIERI. Tutti promossi anche dal Lions Club i bambini delle scuole primarie di Ozieri. In occasione del Natale, e con l’avvicinarsi della fine di questo 2020 vissuto in piena emergenza sanitaria, il s ...

Firenze, 30 dicembre 2020 - Vaccinazioni anti-Covid: ora si parte sul serio. Dopo il simbolico "giorno del vaccino", oggi in Toscana verranno consegnate 27.500 dosi, seguite il 4 gennaio da altre 24.5 ...OZIERI. Tutti promossi anche dal Lions Club i bambini delle scuole primarie di Ozieri. In occasione del Natale, e con l’avvicinarsi della fine di questo 2020 vissuto in piena emergenza sanitaria, il s ...