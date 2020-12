Coronavirus: carico vaccini arrivato nella notte a Malpensa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Un carico di vaccini anti-Covid della Pfizer-Biontech è atterrato questa notte intorno all'1.30 all'aeroporto di Milano Malpensa con un aereo cargo Dhl Express. I furgoncini con le dosi di vaccino sono già in viaggio. Ieri sera, l'assessore al Welfare Giulio Gallera aveva annunciato che sarebbero arrivate in Lombardia 94.770 dosi di vaccini da distribuire nei centri hub. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Undianti-Covid della Pfizer-Biontech è atterrato questaintorno all'1.30 all'aeroporto di Milanocon un aereo cargo Dhl Express. I furgoncini con le dosi di vaccino sono già in viaggio. Ieri sera, l'assessore al Welfare Giulio Gallera aveva annunciato che sarebbero arrivate in Lombardia 94.770 dosi dida distribuire nei centri hub.

