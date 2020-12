bfogli1 : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, IN ITALIA I VACCINATI SONO 9.803. IN GERMANIA STAMANI ERANO GIA' 78MILA - Albus961 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Arcuri: 'Ad oggi vaccinati 9.803 italiani' #vaccino - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Arcuri: 'Ad oggi vaccinati 9.803 italiani' #vaccino - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Arcuri: 'Ad oggi vaccinati 9.803 italiani' #vaccino - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Arcuri: 'Ad oggi vaccinati 9.803 italiani' #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Arcuri

Alle ore 19, nelle 21 Regioni e Province autonome in cui la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha inviato i vaccini giunti in Italia il 27 dicembre scorso per il “vaccine-da ...L’ufficio stampa del commissario straordinario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha comunicato che in Italia, il 27 dicembre scorso per il “vaccine-day”, sono stati vaccinati 9.803 italiani, olt ...