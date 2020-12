Coronavirus | altri 7 morti | quasi mille vittime dall' inizio della pandemia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sette decessi pere 197 nuovi casi in Trentino. Questi i dati contenuti nel bollettino aggiornato a mercoledì 30 dicembre, quando si sta per chiudere un annos egnato'...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 11.212 nuovi contagi (con 129mila tamponi) e altri 659 morti - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 16.202 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con 169.045 tamponi. Cresce il tasso di positività:… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 8.585 nuovi contagi (con quasi 69mila tamponi) e altri 445 morti - bizcommunityit : Coronavirus, i dati – 16.202 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con 169 - Frances47226166 : RT @Lanf040264: #Strage #Coronavirus: altri 659 morti nell'#Italia. Peggio che andar di notte. #29dicembre #facciamorete #lapeggiore_dest… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Corriere Romagna

«Chiusi per un caffè». Lo dice amareggiata la titolare del Nuovo Caffè Commercio in via Mercatovecchio, Diana Hua, sanzionata con una multa di 400 euro. Nel pomeriggio il bar è stato chiuso per tre gi ...Saranno distribuiti nei tre ospedali hub di Ivrea, Chivasso e Ciriè e conservate in tre supercongelatori a meno 80 gradi ...