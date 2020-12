Coronavirus: albergatori Milano donano cibo e bevande destinati a cenoni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Gli albergatori di Milano hanno deciso di devolvere gli ordini per cene e cenoni delle feste a Pane Quotidiano, la onlus che in città distribuisce razioni di alimenti ai cittadini che hanno bisogno. L'iniziativa è di Centrale District, un comitato che riunisce alcuni dei principali nomi dell'hospitality milanese della zona di Stazione Centrale e Piazza Repubblica, nato per valorizzare il quartiere e promuovere iniziative solidali. Tra le donazioni, pasta, taralli, brioches, baci di dama, panettoni ma anche spumanti, birre e succhi di frutta, destinati ai cenoni cancellati date le restrizioni del periodo. Ieri i volontari di Pane quotidiano Onlus sono andati a ritirare i carichi: albergatori e volontari hanno lavorato tutta la mattina per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020), 30 dic. (Adnkronos) - Glidihanno deciso di devolvere gli ordini per cene edelle feste a Pane Quotidiano, la onlus che in città distribuisce razioni di alimenti ai cittadini che hanno bisogno. L'iniziativa è di Centrale District, un comitato che riunisce alcuni dei principali nomi dell'hospitality milanese della zona di Stazione Centrale e Piazza Repubblica, nato per valorizzare il quartiere e promuovere iniziative solidali. Tra le donazioni, pasta, taralli, brioches, baci di dama, panettoni ma anche spumanti, birre e succhi di frutta,aicancellati date le restrizioni del periodo. Ieri i volontari di Pane quotidiano Onlus sono andati a ritirare i carichi:e volontari hanno lavorato tutta la mattina per ...

Alberghi, tour operator, sport amatoriali: la patente di immunità per far ripartire le attività

La richiesta delle Regioni per l’introduzione di un certificato obbligatorio per chi voglia accedere a servizi o strutture: uno strumento che favorirebbe il ritorno più rapido alla normalità in settor ...

