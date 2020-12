Coronavirus, a soli 41 anni muore il primo deputato: il caso che scuote il mondo intero (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una vera e propria tragedia. Negli Stati Uniti è morto il primo deputato a causa del Coronavirus. Si tratta di Luke Letlow. L'uomo, che aveva 41 anni aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. Poco dopo era stato ricoverato in ospedale dal quale non ne è più uscito. Repubblicano con due figli piccoli, Letlow era stato appena eletto nel quinto distretto della Louisiana e tra pochi giorni avrebbe dovuto prestare giuramento. "Con il cuore pesante, porgo le mie condoglianze alla famiglia del membro eletto del Congresso Luke Letlow, mancato dopo una battaglia contro il Covid-19", ha scritto su Twitter il governatore della Lousiana, John Bel Edwards. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una vera e propria tragedia. Negli Stati Uniti è morto ila causa del. Si tratta di Luke Letlow. L'uomo, che aveva 41aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. Poco dopo era stato ricoverato in ospedale dal quale non ne è più uscito. Repubblicano con due figli piccoli, Letlow era stato appena eletto nel quinto distretto della Louisiana e tra pochi giorni avrebbe dovuto prestare giuramento. "Con il cuore pesante, porgo le mie condoglianze alla famiglia del membro eletto del Congresso Luke Letlow, mancato dopo una battaglia contro il Covid-19", ha scritto su Twitter il governatore della Lousiana, John Bel Edwards.

Il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Matteo di Pavia, originario di Mendicino, che per primo ha curato un paziente infetto dal Coronavirus ha ripercorso quei momenti. Ma soprattutto ...

Le voci sulla morte del populismo sono fortemente esagerate

Trump ha perso le elezioni, e anche in Europa i partiti antisistema non se la passano troppo bene. Solo quattro anni dopo l'ascesa dei populisti, stiamo già vedendo la loro caduta? Non proprio ...

Trump ha perso le elezioni, e anche in Europa i partiti antisistema non se la passano troppo bene. Solo quattro anni dopo l'ascesa dei populisti, stiamo già vedendo la loro caduta? Non proprio ...