Coronavirus: a Milano 115 nuovi casi, in provincia 450 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Sono 1.673 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia e nessuna provincia registra zero contagi. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 450 di cui 115 a Milano città, Bergamo 70, Brescia 226, Como 99, Cremona 82, Lecco 60, Lodi 62, Mantova 170, Monza e Brianza 121, Pavia 146, Sondrio 51 e Varese 136. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020), 30 dic. (Adnkronos) - Sono 1.673 ipositivi al Covid in Lombardia e nessunaregistra zero contagi. Nel dettaglio iper450 di cui 115 acittà, Bergamo 70, Brescia 226, Como 99, Cremona 82, Lecco 60, Lodi 62, Mantova 170, Monza e Brianza 121, Pavia 146, Sondrio 51 e Varese 136.

