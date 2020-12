Coronavirus, 575 morti. 16202 nuovi casi, tasso di positività al 9,5% (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancora 575 morti di Covid in Italia, ieri erano stati 659. I nuovi casi sono 16,202, contro i 11212 di ieri. Aumenta rispetto a ieri di poco meno di un punto percentuale il tasso di positività, che si attesta sul 9,5%. Processati nelle ultime 24 ore quasi 170mila tamponi. Migliora la situazione sul fronte delle terapie intensive: i posti occupati da pazienti Covid sono il 30% di quelli disponibili, ovvero si attestano proprio sulla soglia definita di allerta, ma non la superano più come era accaduto per molte settimane. Calano al 37% i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri scesi, già dalla scorsa settimana, sotto la soglia di allerta del 40%. Lo mostrano i dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi a martedì 28 dicembre. Per entrambi gli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancora 575di Covid in Italia, ieri erano stati 659. Isono 16,202, contro i 11212 di ieri. Aumenta rispetto a ieri di poco meno di un punto percentuale ildi, che si attesta sul 9,5%. Processati nelle ultime 24 ore quasi 170mila tamponi. Migliora la situazione sul fronte delle terapie intensive: i posti occupati da pazienti Covid sono il 30% di quelli disponibili, ovvero si attestano proprio sulla soglia definita di allerta, ma non la superano più come era accaduto per molte settimane. Calano al 37% i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri scesi, già dalla scorsa settimana, sotto la soglia di allerta del 40%. Lo mostrano i dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi a martedì 28 dicembre. Per entrambi gli ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 28/12/20 • Attualmente positivi: 575.221 • Deceduti: 72.370 (+445) • Dimessi/Guariti: 1.408.686 (+… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 16.202 nuovi contagi (170mila tamponi) e altri 575 morti - alcinx : RT @Open_gol: ?? 575 decessi in 24 ore - GGennarp : Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 dicembre: i contagi risalgono, 16.202 con 575 morti. Quasi 20mila guari… - lucianoghelfi : #Coronavirus, ancora 575 decessi ?? 16.202 nuovi casi su 169mila tamponi ?? Dei nuovi casi, 2.986 in #Veneto, 1.6… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 575 Coronavirus, 575 morti. 16202 nuovi casi, tasso di positività al 9,5% L'HuffPost Coronavirus Italia, il bollettino del 30 dicembre: 16.202 nuovi contagi, 575 decessi

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 30 dicembre. I casi nelle ultime 24 ore sono 16.202 (ieri 11.224) per complessivi ...

Covid: 16.202 nuovi casi e 575 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 16.202 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 575. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. 169.045 tamponi, tasso positività sale ...

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 30 dicembre. I casi nelle ultime 24 ore sono 16.202 (ieri 11.224) per complessivi ...Sono 16.202 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 575. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. 169.045 tamponi, tasso positività sale ...