Corona virus: Italia, 564395 attualmente positivi a test (-4328 in un giorno) con 73604 decessi (575) e 1445690 guariti (19960). Totale di 2083689 casi (16202) Dati della protezione civile: effettuati tamponi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

