Contratto di espansione 2021 | cosa cambia e novità in legge di bilancio

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prorogato ildiper il. Laè stata inserita all’interno delladiche, entro la fine dell’anno, verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Oltre all’estensione delper il prossimo anno, lo strumento è stato anche ampliato alle imprese con almeno 250 dipendenti grazie alla riformulazione di un emendamento che si fermava a 500. Finora, infatti, la soglia per l’accesso aldistabilita dalla norma è di almeno 1.000 dipendenti. Successivamente, ladiprevedeva di portare tale soglia a 500. Ora questo numero verrebbe dimezzato. Si ricorda, al riguardo che il ...

Esposito5Madda : Contratto di espansione, Guindani: “Bene rifinanziamento, ora diventi strutturale” - mondomobileweb : Legge di Bilancio 2021: Guindani (Asstel) commenta il rifinanziamento del contratto di espansione - IsabellaCeccari : RT @franciungaro: #TLC, #PietroGuindani Presidente @asstel_it: “Il rifinanziamento del #ContrattodiEspansione all’interno della #LeggediBi… - InnovazioneTri1 : RT @franciungaro: #TLC, #PietroGuindani Presidente @asstel_it: “Il rifinanziamento del #ContrattodiEspansione all’interno della #LeggediBi… - SignorAldo : RT @franciungaro: #TLC, #PietroGuindani Presidente @asstel_it: “Il rifinanziamento del #ContrattodiEspansione all’interno della #LeggediBi… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto espansione

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

(Teleborsa) - "Il Paese si affaccia al 2021 senza una visione strategica, con una legge di bilancio debole e sfocata su lavoro e investimenti, politiche sociali e coesione, sanit, ...Ok definitivo al provvedimento che vale 40 miliardi. Tra le novità, un assegno unico universale per i figli e 800 euro per le partite Iva ...