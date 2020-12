Conte: verifica? 'passaggio parlamentare sempre fondamentale' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Un presidente del Consiglio non sfida di nessuno, ha la responsabilità di operare una sintesi politica e di portare avanti un programma di governo. Bisogna agire in maniera trasparente, il passaggio parlamentare è fondamentale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno. "Io -ha ricordato in riferimento alla crisi del suo primo governo- non ho sfidato Salvini, ho evitato che una crisi di governo di consumasse nel chiuso di un appartamento del presidente del Consiglio o in un salotto. Ci saranno sempre passaggi chiari e franchi, dove tutti i cittadini potranno partecipare al dibattito e tutti i protagonisti di questi passaggi si assumeranno le loro responsabilità". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Un presidente del Consiglio non sfida di nessuno, ha la responsabilità di operare una sintesi politica e di portare avanti un programma di governo. Bisogna agire in maniera trasparente, il". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, in occasione della conferenza stampa di fine anno. "Io -ha ricordato in riferimento alla crisi del suo primo governo- non ho sfidato Salvini, ho evitato che una crisi di governo di consumasse nel chiuso di un appartamento del presidente del Consiglio o in un salotto. Ci sarannopassaggi chiari e franchi, dove tutti i cittadini potranno partecipare al dibattito e tutti i protagonisti di questi passaggi si assumeranno le loro responsabilità".

