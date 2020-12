Conte: verifica? ‘passaggio parlamentare sempre fondamentale’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Un presidente del Consiglio non sfida di nessuno, ha la responsabilità di operare una sintesi politica e di portare avanti un programma di governo. Bisogna agire in maniera trasparente, il passaggio parlamentare è fondamentale”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Un presidente del Consiglio non sfida di nessuno, ha la responsabilità di operare una sintesi politica e di portare avanti un programma di governo. Bisogna agire in maniera trasparente, il passaggioè fondamentale”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, in occasione della conferenza stampa di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

