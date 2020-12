Conte: "Valutiamo più mobilità per i vaccinati. No vaccino obbligatorio" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si è aperta con un minuto di silenzio dedicato alle vittime del Covid la tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte . Un incontro con la stampa su cui ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si è aperta con un minuto di silenzio dedicato alle vittime del Covid la tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giuseppe. Un incontro con la stampa su cui ...

SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Conte: 'Non valutiamo la vaccinazione obbligatoria, la escludiamo, lasciamo che parta il piano, vediamo il riscontro ch… - SBidimedia : 'No, non la valutiamo, la escludiamo. Lasciamo che parta questo piano vaccinale, vediamo il riscontro che ci sarà m… - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Conte: 'Non valutiamo vaccinazione obbligatoria' - Affaritaliani : Conte: 'Non valutiamo vaccinazione obbligatoria' - Lucia39134555 : RT @ardigiorgio: Conte “una vaccinazione obbligatoria non la valutiamo, la escludiamo”. Potete dire a @szampa56 che può quindi mettere da p… -