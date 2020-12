Conte: 'Stato non timido per interventi in settori strategici economia' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Non dobbiamo essere timidi ove l'intervento" dello Stato nell'economia "risponda ad un interesse strategico, quando si tratta di presidiare settori che altrimenti crollerebbero. interventi mirati da parte dello Stato per presidiare e sostenere alcuni settore, diretti o attraverso la forma di capitalizzazione e di consolidamento". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Non dobbiamo essere timidi ove l'intervento" dellonell'"risponda ad un interesse strategico, quando si tratta di presidiareche altrimenti crollerebbero.mirati da parte delloper presidiare e sostenere alcuni settore, diretti o attraverso la forma di capitalizzazione e di consolidamento". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella conferenza stampa di fine anno.

