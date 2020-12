Conte: 'stato emergenza sarà prorogato finché necessario' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Lo stato di emergenza lo prorogheremo fino a quando sarà necessario per mantenere i presidi di Protezione civile che ci consentono di gestire l'emergenza. Non significa che facciamo saltare l'assetto costituzionale, è una previsione di norma". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Lodilo prorogheremo fino a quandoper mantenere i presidi di Protezione civile che ci consentono di gestire l'. Non significa che facciamo saltare l'assetto costituzionale, è una previsione di norma". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, in occasione della conferenza stampa di fine anno.

