Conte: 'solidarietà a Alivernini, insulti e aggressioni inaccettabili' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Massima solidarietà a Claudia Alivernini, è una cosa inaccettabile in sè, ancora più inaccettabile adesso che stiamo realizzando un piano vaccinale che sta mettendo in sicurezza il Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Massimaa Claudia, è una cosa inaccettabile in sè, ancora più inaccettabile adesso che stiamo realizzando un piano vaccinale che sta mettendo in sicurezza il Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, in occasione della conferenza stampa di fine anno.

angelinascanu : Solidarietà a @claudiafusani per l'attacco subito durante #conferenzastampa di Conte. - TV7Benevento : Conte: 'solidarietà a Alivernini, insulti e aggressioni inaccettabili'... - elisabettadst : RT @LauraAluisi: #Conte 'Massima solidarieta' a #ClaudiaAlivernini. C'e' il divieto di approvvigionarsi di #vaccini con commesse dirette,… - LauraAluisi : #Conte 'Massima solidarieta' a #ClaudiaAlivernini. C'e' il divieto di approvvigionarsi di #vaccini con commesse di… - commossoilweb : #conte in conferenza stampa ora. Domanda: cosa fare per questo fenomeno #novax? Risposta: massima solidarietà all’i… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte solidarietà Lavrov ai Med Dialogues: «Biden non cambierà politica Per noi conta di più l’Europa» Corriere della Sera