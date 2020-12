Conte, schiaffo di fine anno: si pavoneggia davanti alle telecamere e umilia il Senato. Ira bipartisan (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non si smentisce mai, vanaglorioso come pochi. E sgarbato. E fino in fondo, fino agli sgoccioli di questo devastante 2020. Bordata di fischi per il premier Giuseppe Conte. La sua assenza dal Senato durante le dichiarazioni di voto sulla spinosa manovra economica gli viene fatta pesare. Lui era bellamente in scena per la conferenza stampa di fine anno. Ma non la poteva spostare ? E’ la domanda unanime e rabbiosa che dal centrodestra ad Italia Viva gli viene rinfacciata. Aveva iniziato il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a stigmatizzare quest’ennesimo colpo di narcisismo. Confluito tra l’altro nell’ennesima rispostaccia alla giornalista di turno. Stavolta è toccato a Claudia Fusani Conte show, Gasparri: “Disprezzo del Parlamento” “Il presidente del Consiglio è un autentico ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non si smentisce mai, vanaglorioso come pochi. E sgarbato. E fino in fondo, fino agli sgoccioli di questo devastante 2020. Bordata di fischi per il premier Giuseppe. La sua assenza daldurante le dichiarazioni di voto sulla spinosa manovra economica gli viene fatta pesare. Lui era bellamente in scena per la conferenza stampa di. Ma non la poteva spostare ? E’ la domanda unanime e rabbiosa che dal centrodestra ad Italia Viva gli viene rinfacciata. Aveva iniziato ilre di Forza Italia Maurizio Gasparri a stigmatizzare quest’ennesimo colpo di narcisismo. Confluito tra l’altro nell’ennesima rispostaccia alla giornalista di turno. Stavolta è toccato a Claudia Fusanishow, Gasparri: “Disprezzo del Parlamento” “Il presidente del Consiglio è un autentico ...

