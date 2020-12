Conte: 'non possiamo permetterci di disperdere patrimonio credibilità' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Non dobbiamo disperdere una occasione storica, non ci possiamo permettere di disperdere un patrimonio di credibilità che spetta alla politica". Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. "Abbiamo pochi giorni davanti, non possiamo permetterci di galleggiare, di procedere in questo clima di azione sospesa, continuiamo a operare ma il senso che restituiamo ai cittadini è il rischio che ci chiudiamo in un palazzo con discorsi astratti. Dobbiamo confrontarci nel merito, sulle priorità fino a fine legislatura e tutti saremo chiamati ad assumerci le responsabilità", ha spiegato il premier. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Non dobbiamouna occasione storica, non cipermettere diundiche spetta alla politica". Lo ha detto Giuseppealla conferenza di fine anno. "Abbiamo pochi giorni davanti, nondi galleggiare, di procedere in questo clima di azione sospesa, continuiamo a operare ma il senso che restituiamo ai cittadini è il rischio che ci chiudiamo in un palazzo con discorsi astratti. Dobbiamo confrontarci nel merito, sulle priorità fino a fine legislatura e tutti saremo chiamati ad assumerci le responsabilità", ha spiegato il premier.

