Conte non molla e sfida Renzi. La conferenza stampa letta da Vespa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giuseppe Conte tiene duro. Glissa su parole come verifica e rimpasto, ma dice che il confronto dovrà essere franco. Sostiene di non volere sfidare nessuno, ma in sostanza accetta e rilancia la sfida di Matteo Renzi. Si era perfino preparato una frase di Aldo Moro sull’inammissibilità degli ultimatum per replicare alla prevedibile domanda sulle voci di crisi di governo. La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio ha confermato il sottile filo su cui cammina il governo, tanto che per Conte sul Recovery Plan “la sintesi è urgente” e il suo cronoprogramma prevede il progetto definitivo entro metà febbraio. “NON POSSIAMO GALLEGGIARE” Il rilancio politico si basa sulla reciproca assunzione di responsabilità che, tradotto, significa che chi vuole davvero ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giuseppetiene duro. Glissa su parole come verifica e rimpasto, ma dice che il confronto dovrà essere franco. Sostiene di non volerere nessuno, ma in sostanza accetta e rilancia ladi Matteo. Si era perfino preparato una frase di Aldo Moro sull’inammissibilità degli ultimatum per replicare alla prevedibile domanda sulle voci di crisi di governo. Ladi fine anno del presidente del Consiglio ha confermato il sottile filo su cui cammina il governo, tanto che persul Recovery Plan “la sintesi è urgente” e il suo cronoprogramma prevede il progetto definitivo entro metà febbraio. “NON POSSIAMO GALLEGGIARE” Il rilancio politico si basa sulla reciproca assunzione di responsabilità che, tradotto, significa che chi vuole davvero ...

NicolaPorro : Domanda secca del collega della #Stampa su proroga stato di emergenza. E Conte non risponde. #conferenzastampa - matteosalvinimi : Sulla scuola Conte e Azzolina non stanno facendo NULLA, il 7 gennaio purtroppo rischia di essere un disastro. Voi c… - borghi_claudio : Mi si apre in automatico una finestra sul pc e c'è conte che dice che lui non persegue interessi personali. Certo c… - gbasfi : RT @Linkiesta: #Conte ha convocato l’ultimo Consiglio dei Ministri, ma all’ordine del giorno non c’è traccia del Recovery plan La riunione… - AltreNews : RT @LaNotiziaTweet: .#Conte non teme le minacce di #Renzi. “Gli ultimatum non sono ammissibili in politica. Se verrà meno la fiducia di una… -