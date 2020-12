Conte: ‘manovra collage di favori? Sì, a sanità, imprese, famiglie e mondo lavoro’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – La legge di Bilancio “è un collage di favori a sostegno della sanità, delle imprese, delle famiglie e del mondo del lavoro”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno, replicando alle critiche rivolte alla manovra da Sabino Cassese e Carlo Cottarelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – La legge di Bilancio “è undia sostegno della, delle, dellee deldel lavoro”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella conferenza stampa di fine anno, replicando alle critiche rivolte alla manovra da Sabino Cassese e Carlo Cottarelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

