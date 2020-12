Conte: 'lavoriamo per superbonus oltre 2022 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il superbonus al 110 per cento è un moltiplicatore notevole, vediamo se riusciremo ad estenderlo oltre il 2022". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ilal 110 per cento è un moltiplicatore notevole, vediamo se riusciremo ad estenderloil". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella conferenza stampa di fine anno.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Come sarà l’estate’ Mi chiedete presagi. Noi lavoriamo con gli esperti, aggiorniamo continuamente le nostre previsioni”. Lo ha affermato ...

