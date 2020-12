Conte: 'lavoriamo per cessazione ostilità in Etiopia' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il Corno d'Africa è una priorità della nostra politica estera, abbiamo grande attenzione. Sin dall'inizio della crisi abbiamo sottolineato al premier etiope Abiy le nostre preoccupazioni. Siamo in contatto, ci aggiorniamo costantemente, siamo disponibili per il mantenimento di tutti i canali di dialogo. Anche in seno all'Ue cercheremo di muoverci oltre all'assistenza umanitaria ma anche all'immediata cessazione delle ostilità e per evitare il possibile sorgere di una crisi umanitaria". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il Corno d'Africa è una priorità della nostra politica estera, abbiamo grande attenzione. Sin dall'inizio della crisi abbiamo sottolineato al premier etiope Abiy le nostre preoccupazioni. Siamo in contatto, ci aggiorniamo costantemente, siamo disponibili per il mantenimento di tutti i canali di dialogo. Anche in seno all'Ue cercheremo di muoverci oltre all'assistenza umanitaria ma anche all'immediatadellee per evitare il possibile sorgere di una crisi umanitaria". Lo ha detto il premier Giuseppealla conferenza stampa di fine anno.

