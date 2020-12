Conte, la conferenza di fine anno: 'Escludo vaccino obbligatorio, a scuola il 7 gennaio. Fine pandemia in estate? Non è detto' LA DIRETTA (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio ha parlato questa mattina nella classica conferenza stampa di Fine anno, trasmessa in DIRETTA sui suoi canali social ma anche sui principali canali tv nazionali. Nella ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio ha parlato questa mattina nella classicastampa di, trasmessa insui suoi canali social ma anche sui principali canali tv nazionali. Nella ...

lucianonobili : A proposito di dialogo, collaborazione e ascolto del Parlamento, non è proprio un buon segno che il Presidente Cont… - Palazzo_Chigi : Domani, mercoledì 30 dicembre, alle ore 11, avrà luogo la conferenza stampa di fine anno del Presidente… - fattoquotidiano : Conte, la conferenza stampa di fine anno. Segui la diretta da Villa Madama - G_A_V_76 : RT @martinoloiacono: Rocco Casalino è al tavolo della conferenza stampa di fine anno al fianco di Conte. L’immagine plastica del suo potere… - christianrocca : In conferenza stampa, Conte ha confermato che non esiste ancora un calendario di vaccinazioni e che il recovery pla… -