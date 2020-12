Conte: ‘io capitano, difendo squadra governo’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) – “Un capitano di una squadra difende i suoi giocatori in tutti i modi, o non sarebbe più capitano”. Lo ha detto Giuseppe Conte parlando della squadra di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) – “Undi unadifende i suoi giocatori in tutti i modi, o non sarebbe più”. Lo ha detto Giuseppeparlando delladi governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CarloCalenda : Io questa roba l’ho già vista succedere con Scelta Civica. Premesso che fare una lista non è una roba banale. Quand… - rtl1025 : ?? Conte: 'I primi risultati li potremmo avere verso Aprile, dopo che saranno stati vaccinati circa 10-15 milioni di… - fanpage : 'Potendo dare il buon esempio io farei subito il #vaccinoCovid', così il Premier #Conte in #conferenzastampa - PonytaEle : RT @lorenzhaus: @Marius30386553 Ti faccio io un'altra domanda: perché Renzi, Salvini, Luca Lotti, LaRussa, Santanchè, Polverini, e per cont… - albo_interista : C’è #Conte in TV Io: -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ‘io Conte: verifica? 'passaggio parlamentare sempre fondamentale' Affaritaliani.it