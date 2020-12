Conte: “Il governo non può galleggiare, prospettiva è fine legislatura” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – “Abbiamo pochi giorni davanti. Non possiamo permetterci di galleggiare in questo clima sospeso. Corriamo il rischio che i cittadini pensino che ci chiudiamo nel palazzo su discorsi astratti. Dobbiamo chiarirci nel merito e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilita’”, dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito della verifica di governo. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – “Abbiamo pochi giorni davanti. Non possiamo permetterci di galleggiare in questo clima sospeso. Corriamo il rischio che i cittadini pensino che ci chiudiamo nel palazzo su discorsi astratti. Dobbiamo chiarirci nel merito e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilita’”, dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito della verifica di governo.

