Conte: “Il governo non può galleggiare”. Escluso l’obbligo vaccinale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – “Abbiamo pochi giorni davanti. Non possiamo permetterci di galleggiare in questo clima sospeso. Corriamo il rischio che i cittadini pensino che ci chiudiamo nel palazzo su discorsi astratti. Dobbiamo chiarirci nel merito e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità”, dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito della verifica di governo. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – “Abbiamo pochi giorni davanti. Non possiamo permetterci di galleggiare in questo clima sospeso. Corriamo il rischio che i cittadini pensino che ci chiudiamo nel palazzo su discorsi astratti. Dobbiamo chiarirci nel merito e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità”, dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito della verifica di governo.

Segui la diretta video della tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio. Tra i temi, il bilancio della gestione dell'epidemia, la campagna di vaccinazione anti-Covid, il ...

“Non possiamo permetterci di galleggiare, in questo clima di azione sospesa. Ci confronteremo sulle priorità e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità”. Il presidente del Consi ...

