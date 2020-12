Conte: «Escludo l’obbligo di vaccinazione». E sulle tensioni nel governo: «Se verrà meno la fiducia andrò in Parlamento» – I video (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Siamo stati travolti per primi da questa pandemia di Coronavirus nel mondo occidentale, abbiamo subito prepotentemente la prima e, ora, la seconda ondata. Troppi decessi? È una ferita indelebile. Noi, però, abbiamo la popolazione più anziana d’Europa, nel mondo siamo secondi solo al Giappone. Abbiamo una popolazione anziana con molte comorbilità». Così il premier Giuseppe Conte oggi, mercoledì 30 dicembre, nella conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare che si svolge a Villa Madama a Roma. «Lo stato d’emergenza lo prorogheremo fino a quando sarà necessario», ha dichiarato il presidente del Consiglio citando poi le priorità del governo. Dalla lotta all’evasione alla digitalizzazione del Paese: «Vogliamo un Paese dove tutti pagano e tutti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Siamo stati travolti per primi da questa pandemia di Coronavirus nel mondo occidentale, abbiamo subito prepotentemente la prima e, ora, la seconda ondata. Troppi decessi? È una ferita indelebile. Noi, però, abbiamo la popolazione più anziana d’Europa, nel mondo siamo secondi solo al Giappone. Abbiamo una popolazione anziana con molte comorbilità». Così il premier Giuseppeoggi, mercoledì 30 dicembre, nella conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare che si svolge a Villa Madama a Roma. «Lo stato d’emergenza lo prorogheremo fino a quando sarà necessario», ha dichiarato il presidente del Consiglio citando poi le priorità del. Dalla lotta all’evasione alla digitalizzazione del Paese: «Vogliamo un Paese dove tutti pagano e tutti ...

