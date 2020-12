Conte, conferenza stampa di fine anno: “No vaccino obbligatorio. Recovery Plan? Bisogna accelerare” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio traccia il bilancio di un anno difficile nel consueto incontro con i giornalisti. Molti i punti passati in rassegna: dal piano di vaccinazione al Recovery Plan, fino alle minacce della maggioranza. (Screenshot video)Consueto appuntamento di fine anno con il Presidente del Consiglio, in diretta da Villa Madama. Giuseppe Conte tiene la conferenza stampa organizzata dal consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa Parlamentare. Un appuntamento immancabile, in cui i premier tracciano un bilancio dell’anno che si appresta a concludersi e illustrano i programmi per quello che arriva. Leggi anche -> Vendevano online presunti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio traccia il bilancio di undifficile nel consueto incontro con i giornalisti. Molti i punti passati in rassegna: dal piano di vaccinazione al, fino alle minacce della maggioranza. (Screenshot video)Consueto appuntamento dicon il Presidente del Consiglio, in diretta da Villa Madama. Giuseppetiene laorganizzata dal consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione dellaParlamentare. Un appuntamento immancabile, in cui i premier tracciano un bilancio dell’che si appresta a concludersi e illustrano i programmi per quello che arriva. Leggi anche -> Vendevano online presunti ...

