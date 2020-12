Conte, alle ore 11 la conferenza stampa di fine anno: dal piano vaccini alle tensioni con Renzi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un anno fa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciava un piano triennale per snellire la burocrazia, migliorare le infrastrutture e combattere l’evasione fiscale. 365 giorni dopo la pandemia di coronavirus ha stravolto tutto, non le tensioni interne al governo: oggi come allora si parla di rilancio dell’azione di governo, di un gruppo di responsabili che appoggi l’esecutivo in Parlamento. La conferenza di fine anno del premier Conte, programmata per le ore 11 in diretta tv, con in platea la stampa parlamentare italiana, è l’occasione per parlare agli italiani di cose concrete, dal piano vaccini alle eventuali riaperture post-Epifania. Ma è anche la sponda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Unfa il presidente del Consiglio Giuseppeannunciava untriennale per snellire la burocrazia, migliorare le infrastrutture e combattere l’evasione fiscale. 365 giorni dopo la pandemia di coronavirus ha stravolto tutto, non leinterne al governo: oggi come allora si parla di rilancio dell’azione di governo, di un gruppo di responsabili che appoggi l’esecutivo in Parlamento. Ladidel premier, programmata per le ore 11 in diretta tv, con in platea laparlamentare italiana, è l’occasione per parlare agli italiani di cose concrete, daleventuali riaperture post-Epifania. Ma è anche la sponda ...

TeresaBellanova : In questi mesi @ItaliaViva si è impegnata con forza per cercare di dare qualità all'azione politica e alle iniziati… - Palazzo_Chigi : Domani, mercoledì 30 dicembre, alle ore 11, avrà luogo la conferenza stampa di fine anno del Presidente… - LegaSalvini : ++ SONDAGGIO: IL PREMIER CONTE NON SA GOVERNARE PER 2 ITALIANI SU 3 ++ Non c'è da stupirsi, è un governo di diletta… - clikservernet : Conte, alle ore 11 la conferenza stampa di fine anno: dal piano vaccini alle tensioni con Renzi - mario_bontempo : RT @christianrocca: Unfit to lead Volturara Appula La priorità del paese è consegnare il governo Conte alle pagine Wikipedia -