Conforto ai malati Covid alle Gavazzeni Don Claudio del Monte italiano dell’anno

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il cappellano in servizio alla clinica Humanitasdi Bergamo tra i dieci «Italiani» secondo il settimanale «Famiglia Cristiana».

SelvaticiDebora : Ravviva la speranza dei poveri, dei malati, degli anziani, — da’ conforto ai sofferenti, fiducia ai disperati. La g… - CapitanArbano : @mariposa034 Perche' e' giusto portare conforto ai carcerati e ai malati. Credo sia una delle virtu' richieste dall… - Lorena18992070 : @MediasetTgcom24 Voglio essere voce fuori dal deserto dei nuovi farisei (gli osservanti della legge) Probabilmente… - mario_calvi67 : @marcymarcy17 Davanti a persone che danno l'anima (e a volte anche la vita) per dare conforto ai malati, è facile commuoversi. - il_piccolo : L'omelia di stamane del vescovo Giampaolo Crepaldi, nella cattedrale di San Giusto a Trieste. -

Ultime Notizie dalla rete : Conforto malati

L'Eco di Bergamo

« Pronto, posso salutarla? Sono il vescovo ». La voce è delicata e lo stile garbato. Da un capo della linea c' è Domenico Cancian, il vescovo di Città di Castello che ha scelto il telefono per il suo ...I medici e gli infermieri dell’Associazione Tumori Toscana, che ogni giorno curano a domicilio i malati oncologici, hanno organizzato un giro di visite speciale per recapitare il Pranzo di Natale a ..