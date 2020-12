Conferenza stampa di fine anno Giuseppe Conte: data, orario, diretta tv e streaming (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mercoledì 30 dicembre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso dal tradizionale appuntamento della Conferenza stampa di fine anno organizzata dal consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. L’evento è in programma per le ore 11:00, con il Premier che parlerà quindi alla stampa alla vigilia di Capodanno. Sarà possibile seguire in diretta le parole di Conte in diretta tv sui principali canali di news come RaiNews24, TgCom24 e SkyTg 24 ma anche in streaming sulle rispettive piattaforme quali RaiPlay, SkyGo e Mediaset Play. Il 31 dicembre sarà invece la volta del tradizionale discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mercoledì 30 dicembre il Presidente del Consiglioè atteso dal tradizionale appuntamento delladiorganizzata dal consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. L’evento è in programma per le ore 11:00, con il Premier che parlerà quindi allaalla vigilia di Capod. Sarà possibile seguire inle parole diintv sui principali canali di news come RaiNews24, TgCom24 e SkyTg 24 ma anche insulle rispettive piattaforme quali RaiPlay, SkyGo e Mediaset Play. Il 31 dicembre sarà invece la volta del tradizionale discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. SportFace.

GiuseppeConteIT : Domani mattina avrà luogo la conferenza stampa di fine anno, organizzata, come di consueto, dal Consiglio nazionale… - ItaliaViva : #Ciao2030 il progetto di IV presentato poco fa da @matteorenzi in conferenza stampa al Senato - matteorenzi : Oggi alle 18 presenteremo il progetto di @ItaliaViva per il #RecoveryPlan. Potrete seguire la conferenza stampa in… - BlobRai3 : IL TEMPO DELLE ... 'MELINE'. 'Sul Recovery facciamo sul serio. Ci stiamo giocando l’osso del collo, come ho detto i… - SemperAdamantes : RT @GuidoCrosetto: Qualcuno dica alla PdC che convocare la conferenza stampa di fine anno in concomitanza delle dichiarazioni di voto sulla… -