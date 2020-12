Conferenza stampa Conte streaming: dove vederla | Discorso fine anno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Conferenza stampa Conte streaming: dove vederla Discorso fine anno Oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, il premier Giuseppe Conte terrà la Conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa Parlamentare. La Conferenza si svolgerà alle ore 11 a Villa Madama, a Roma. dove vederla in tv La Conferenza stampa del presidente Conte in programma per oggi, mecoledì 30 dicembre 2020, potrà essere vista sia in tv sia online in live ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, il premier Giuseppeterrà ladiorganizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione dellaParlamentare. Lasi svolgerà alle ore 11 a Villa Madama, a Roma.in tv Ladel presidentein programma per oggi, mecoledì 30 dicembre 2020, potrà essere vista sia in tv sia online in live ...

GiuseppeConteIT : Domani mattina avrà luogo la conferenza stampa di fine anno, organizzata, come di consueto, dal Consiglio nazionale… - ItaliaViva : #Ciao2030 il progetto di IV presentato poco fa da @matteorenzi in conferenza stampa al Senato - matteorenzi : Oggi alle 18 presenteremo il progetto di @ItaliaViva per il #RecoveryPlan. Potrete seguire la conferenza stampa in… - quotidianopiem : Oggi Regione Piemonte presenterà il piano “Scuola sicura” in conferenza stampa - nonhosoldi : RT @lvoir: Oi Mattè @matteorenzi ma il discorso per la conferenza stampa te l'ha scritto #Verdini ieri a Rebibbia ? -