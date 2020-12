Conferenza stampa Conte | le parole del Premier

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giuseppeha parlato nelladi fine anno Giuseppe, presidente del Consiglio italiano, ha parlato nella classicadi fine anno. SOLIDARIETA – «Ringrazio i giornalisti per l’appuntamento di oggi e ne approfitto per fare gli auguri alla categoria e a tutti gli italiani. Dobbiamo far sentire la solidarietà delle istituzioni a chi svolge l’attività giornalistica. Possiamo auspicare chi si allarghi la base contributiva dei comunicatori, in modo da costituire in futuro anche un equilibrio finanziario. Sono questioni su cui dobbiamo lavorare insieme. Abbiamo dato segnali per precise crisi, come per la questione delicata della Gazzetta del Mezzogiorno e altre testate in difficoltà». Leggi su Calcionews24.com