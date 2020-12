Come è nata la bufala dell’infermiera spagnola positiva al Covid dopo il vaccino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un'errata traduzione dallo spagnolo scatena gli antivaccinisti su Facebook, ma se anche fosse stata una notizia vera non si sarebbe trattato di uno scandalo Diverse testate nazionali riportano la notizia di un'infermiera spagnola contagiata 24 ore dopo il vaccino, ma la donna risulta non vaccinata. Leggi su it.mashable (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un'errata traduzione dallo spagnolo scatena gli antivaccinisti su Facebook, ma se anche fosse stata una notizia vera non si sarebbe trattato di uno scandalo Diverse testate nazionali riportano la notizia di un'infermieracontagiata 24 oreil, ma la donna risulta non vacci

NetflixIT : In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è n… - annairrera : RT @NetflixIT: In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è nata la do… - oggihostatozen : @cercounnome Se ha questa idea di lui può anche smettere subito di decantare la loro amicizia.Erano nervosi per una… - rozapping : RT @danielebessone: Come ripartire insieme in modo efficiente e affrontare questa pandemia? a Pinerolo è nata a maggio 2020 Ripartiamo Insi… - CinemApp_Cinema : In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è n… -

Ultime Notizie dalla rete : Come nata Nemonte Nenquimo combatte lo sfruttamento dell’Amazzonia: una lotta forte come lei Il Fatto Quotidiano Nemonte Nenquimo combatte lo sfruttamento dell’Amazzonia: una lotta forte come lei

Nemonte Nenquimo è sicuramente uno dei volti più significativi di questo 2020 in America Latina e non solo. Le battaglie, e le vittorie, di questa indomita donna indigena waorani di 33 anni hanno varc ...

Nemonte Nenquimo è sicuramente uno dei volti più significativi di questo 2020 in America Latina e non solo. Le battaglie, e le vittorie, di questa indomita donna indigena waorani di 33 anni hanno varc ...