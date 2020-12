Come è andato il cashback di Natale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Foto: Artur Debat/Getty Images)L’extra cashback di Natale è ormai agli sgoccioli. La fase sperimentale del programma, con cui il governo ha dato avvio al piano Italia cashless per incentivare i pagamenti tracciabili e combattere l’evasione, si chiude il 31 dicembre e a partire dal primo gennaio scatterà invece il cashback di Stato. Restano quindi un paio di giorni per provare ad accumulare il rimborso del 10% sulle spese fatte nei negozi con carte e metodi di pagamento elettronici. Alcuni numeri possono aiutare a tracciare un bilancio della misura fino a questo punto. Dopo le difficoltà della partenza, i problemi tecnici legati alla registrazione dei metodi di pagamento e le accortezze nella scelta dei circuiti di pagamento, stando agli ultimi dati diffusi da Palazzo Chigi, i metodi di pagamento attivati per partecipare al programma ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Foto: Artur Debat/Getty Images)L’extradiè ormai agli sgoccioli. La fase sperimentale del programma, con cui il governo ha dato avvio al piano Italia cashless per incentivare i pagamenti tracciabili e combattere l’evasione, si chiude il 31 dicembre e a partire dal primo gennaio scatterà invece ildi Stato. Restano quindi un paio di giorni per provare ad accumulare il rimborso del 10% sulle spese fatte nei negozi con carte e metodi di pagamento elettronici. Alcuni numeri possono aiutare a tracciare un bilancio della misura fino a questo punto. Dopo le difficoltà della partenza, i problemi tecnici legati alla registrazione dei metodi di pagamento e le accortezze nella scelta dei circuiti di pagamento, stando agli ultimi dati diffusi da Palazzo Chigi, i metodi di pagamento attivati per partecipare al programma ...

