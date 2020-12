Claudia Alivernini: "Non mi aspettavo tanto odio, ma lo rifarei subito, mille volte ancora. Ho visto troppi morire" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Non mi aspettavo tanta cattiveria, un odio così grande, tanto veleno e rabbia, ma io lo rifarei subito, lo rifarei mille altre volte ancora, per tutti i miei colleghi che sono morti per aiutare gli altri, per tutti coloro che hanno perso la vita stroncati dal Covid e io ne ho visti tanti, troppi, di pazienti andare via...”. Claudia Alivernini commenta con queste parole rilasciate al Messaggero gli attacchi dei no-vax. “Vediamo quando muori” hanno scritto sui social alla giovane infermiera dello Spallanzani, prima vaccinata d’Italia. Su Instagram sono spuntati due profili fake a suo nome e lei si era detta pronta a denunciare.A Claudia è arrivata la solidarietà dagli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Non mitanta cattiveria, uncosì grande,veleno e rabbia, ma io lo, loaltre, per tutti i miei colleghi che sono morti per aiutare gli altri, per tutti coloro che hanno perso la vita stroncati dal Covid e io ne ho visti tanti,, di pazienti andare via...”.commenta con queste parole rilasciate al Messaggero gli attacchi dei no-vax. “Vediamo quando muori” hanno scritto sui social alla giovane infermiera dello Spallanzani, prima vaccinata d’Italia. Su Instagram sono spuntati due profili fake a suo nome e lei si era detta pronta a denunciare.Aè arrivata la solidarietà dagli ...

