Cinema italiano in lutto: l'attore è morto di covid

Corrado Olmi è morto a 94 anni nella mattina del 29 dicembre in un ospedale di Roma. L'attore marchigiano, originario di Jesi, in provincia di Ancona, soffriva da tempo di una malattia per la quale era ricoverato, poi il covid-19 ha aggravato le sue condizioni di salute. Oltre 50 anni di carriera, quasi interamente dedicata al teatro, ma non solo. Il Cinema lo aveva visto protagonista di opere che ne hanno fatto la storia, al fianco di grandi nomi come Totò, Dario Fo, Vittorio Gassmann e Peppino De Filippo. Non sono mancate le esperienze in tv, tra sceneggiati e varietà. 

La carriera di Corrado Olmi 

Nato a Jesi, in provincia di Ancona, nel 1926, l'attore marchigiano Corrado Olmi viveva da tempo a Roma dove era arrivato insieme all'attrice Valeria Moriconi. Dopo la laurea in giurisprudenza, si era ...

