Cinema, incassi e presenze nelle sale al minimo storico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si tratta di una perdita enorme quella del grande schermo durante tutto l’anno del 2020. La pandemia ha abbattuto anche questo genere. Ha perso il 93% degli incassi a partire dal periodo di lockdown del 2020. No, non parliamo del piccolo negozietto di zona abbattuto dalle problematiche legate alla pandemia ed al covid, ma proprio di tutto il meccanismo del Cinema italiano. Questi i dati di Cinetel, il colosso del Cinema italiano che controlla il 95% degli introiti derivanti dai botteghini, il quale comunica che dall’inizio del 2020, in Italia l’incasso Cinematografico complessivo è stato di 182,5 milioni di euro, con un calo del 71,3% per gli incassi e di più del 71% per le presenze. Situazione poi peggiorata dall’inizio della pandemia: dal 9 marzo infatti, primo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si tratta di una perdita enorme quella del grande schermo durante tutto l’anno del 2020. La pandemia ha abbattuto anche questo genere. Ha perso il 93% deglia partire dal periodo di lockdown del 2020. No, non parliamo del piccolo negozietto di zona abbattuto dalle problematiche legate alla pandemia ed al covid, ma proprio di tutto il meccanismo delitaliano. Questi i dati di Cinetel, il colosso delitaliano che controlla il 95% degli introiti derivanti dai botteghini, il quale comunica che dall’inizio del 2020, in Italia l’incassotografico complessivo è stato di 182,5 milioni di euro, con un calo del 71,3% per glie di più del 71% per le. Situazione poi peggiorata dall’inizio della pandemia: dal 9 marzo infatti, primo ...

