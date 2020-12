Cinema, con il Covid 2020 anno nero: -71% di incassi e presenze (Di giovedì 31 dicembre 2020) A conclusione dell`anno, Cinetel, società che rileva circa il 95% del box office dell`intero mercato, anticipa i primi risultati del mercato del Cinema in sala nel 2020, sottolineandone l`esito negativo determinato dall`emergenza sanitaria che ha imposto la chiusura delle sale per più di 5 mesi. Secondo i dati rilevati, in Italia nel 2020 i Cinema hanno registrato un incasso complessivo di oltre 182.5 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 28 milioni di biglietti venduti. Si tratta, rispetto al 2019, di un decremento di più del 71,3% degli incassi e di più del 71% delle presenze. Se si considerano i dati a partire dall`8 marzo, primo giorno di chiusura nazionale delle sale, il mercato nel 2020 ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 31 dicembre 2020) A conclusione dell`, Cinetel, società che rileva circa il 95% del box office dell`intero mercato, anticipa i primi risultati del mercato delin sala nel, sottolineandone l`esito negativo determinato dall`emergenza sanitaria che ha imposto la chiusura delle sale per più di 5 mesi. Secondo i dati rilevati, in Italia nelregistrato un incasso complessivo di oltre 182.5 milioni di euro per un numero dipari a circa 28 milioni di biglietti venduti. Si tratta, rispetto al 2019, di un decremento di più del 71,3% deglie di più del 71% delle. Se si considerano i dati a partire dall`8 marzo, primo giorno di chiusura nazionale delle sale, il mercato nelha ...

Tra lirica e cinema, nuova produzione Jesi con Giovanni Scifoni

L'anno tragico del cinema, con la pandemia presenze e incassi calati del 93%

