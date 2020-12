Ciclismo, Van der Poel: "L'obiettivo per il 2021 è l'Olimpiade in Mountain Bike" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bologna, 30 dicembre 2020 " Proverà a rivincere qualche classica, poi c'è il mondiale di ciclocross, ma il grande obiettivo di Mathieu Van der Poel per il 2021 è l'oro olimpico. L'olandese ci proverà ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bologna, 30 dicembre 2020 " Proverà a rivincere qualche classica, poi c'è il mondiale di ciclocross, ma il grandedi Mathieu Van derper ilè l'oro olimpico. L'olandese ci proverà ...

Il campione olandese correrà per la prima volta il Tour de France, ma il suo obiettivo è il titolo olimpico a Tokyo con la mountain bike ...

