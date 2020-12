Ciclismo | Riccardo Minali approda nel World Tour | nel 2021 con la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un fine anno da sogno per. Il ciclista nativo di Isola della Scala, che era rimasto senza contratto a fine stagione dopo un 2020 da dimenticare con la Nippo Delko Provence, ha trovato una squadra che lo farà tornare nel, il massimo circuito internazionale. Il velocista veneto correrà con la, ex Circus-. Le sue parole: "Il 2020 è stato complicato per me, fra il lockdown in primavera e l'incertezza sul futuro in autunno. Sono molto felice di indossare questa maglia a partire da venerdì e non vedo l'ora di tornare ad alto livello, mostrando al team le mie qualità. Come corridore italiano sogno ovviamente il Giro d'Italia e la Milano-Sanremo".