Ciclismo: il Tour of Antalya non si correrà nel 2021

Niente Antalya per il Ciclismo mondiale. Il Tour of Antalya, breve corsa a tappe che si sarebbe dovuta svolgere dall'11 al 14 febbraio, è stata infatti cancellata su impulso della Federazione ciclistica di Turchia, di concerto con il Ministero dello Sport turco. Parlando con il sito WielerFlits.nl, uno degli organizzatori si è detto convinto che la decisione, seppur drastica, sia stata quella giusta: è una grande responsabilità, ma in tempo di pandemia non è mai chiaro cosa possa accadere. L'organizzatore, inoltre, conta di ritornare in calendario nel 2022. Dovevano essere al via non meno di sei squadre del World Tour: Team DSM, Astana-Premier Tech, UAE-Team Emirates, Israel Start-Up Nation, Deceuninck Quick Step e Movistar Team. Nelle sue tre edizioni finora disputate, la corsa è stata vinta dal ...

