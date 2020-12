"Ci vogliono far crepare?". Altra grana per Conte: il cuoco Vissani porta il governo in tribunale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Altra grana per il governo. Gianfranco Vissani è pronto a fare causa all'esecutivo Pd-M5s. Il cuoco da tempo noto volto televisivo prosegue la sua battaglia contro le regole imposte da Giuseppe Conte durante l'emergenza coronavirus. Regole che hanno lasciato ristoratori e non solo senza lavoro. "Voglio far causa contro il governo - mette in chiaro in una dichiarazione rilanciata dalla pagina Twitter della Lega -. Perché la Costituzione si basa sul diritto al lavoro e ci è negato. vogliono farci crepare?". Frasi che più volte aveva ribadito anche nel salotto di Stasera Italia dove non ha mai nascosto un certo disprezzo nei confronti del governo. Lui stesso aveva denunciato la situazione in cui riversavano i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020)per il. Gianfrancoè pronto a fare causa all'esecutivo Pd-M5s. Ilda tempo noto volto televisivo prosegue la sua battaglia contro le regole imposte da Giuseppedurante l'emergenza coronavirus. Regole che hanno lasciato ristoratori e non solo senza lavoro. "Voglio far causa contro il- mette in chiaro in una dichiarazione rilanciata dalla pagina Twitter della Lega -. Perché la Costituzione si basa sul diritto al lavoro e ci è negato.farci?". Frasi che più volte aveva ribadito anche nel salotto di Stasera Italia dove non ha mai nascosto un certo disprezzo nei confronti del. Lui stesso aveva denunciato la situazione in cui riversavano i ...

Franco Morbidelli dà il suo particolare benvenuto a Valentino Rossi nel team Petronas: “Non è un compagno qualsiasi. Per me è ancora di più: lo conosco da tantissimi anni, siamo molto amici e legati, ...

“Mi stupisce sapere che non tutti vorranno farlo”. A parlare così di chi è contrario al vaccino anti Covid-19 è – in un’intervista a ‘Repubblica’ – Tom Hanks, lat ...

