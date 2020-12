“Ci si potrà vaccinare anche nelle farmacie”: lo ‘spiazzante’ annuncio di Sileri (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In attesa che la decantata vaccinazione abbia ‘seriamente’ inizio, continuano come sempre a giungere novità ed aggiornamenti (mai nessuno che con ufficialità, parli una sola volta, chiaramente, e per tutti), rispetto a ciò che andremo ad affrontare. Oggi apprendiamo ad esempio dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri che sarà possibile addirittura vaccinarsi nelle farmacie. Un annuncio che ci sorprende visto che, come ‘anticipato’, è possibile che per alcuni, all’inoculazione, possa seguire una reazione: non occorre quindi praticarla in una struttura debitamente attrezzata per l’eventualità? E le famose tendo-strutture ‘fiorate’ nelle piazze’? Sileri: “La possibilità di vaccinarsi in farmacia è inserita nella legge di Bilancio” Sileri ha infatti affermato che “La ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In attesa che la decantata vaccinazione abbia ‘seriamente’ inizio, continuano come sempre a giungere novità ed aggiornamenti (mai nessuno che con ufficialità, parli una sola volta, chiaramente, e per tutti), rispetto a ciò che andremo ad affrontare. Oggi apprendiamo ad esempio dal viceministro alla Salute Pierpaoloche sarà possibile addirittura vaccinarsi. Unche ci sorprende visto che, come ‘anticipato’, è possibile che per alcuni, all’inoculazione, possa seguire una reazione: non occorre quindi praticarla in una struttura debitamente attrezzata per l’eventualità? E le famose tendo-strutture ‘fiorate’piazze’?: “La possibilità di vaccinarsi in farmacia è inserita nella legge di Bilancio”ha infatti affermato che “La ...

