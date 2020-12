Ci sarà un seguito del film Contagion (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una donna torna da un viaggio di lavoro in Asia e muore poco dopo aver importato a sua insaputa negli Stati Uniti un virus di origine animale che si diffonde velocemente in tutto il mondo tramite droplet, con conseguente pandemia e ricerca forsennata di un vaccino: questa che potrebbe essere una storia di stretta attualità è in realtà la trama del film di Steven Soderbergh Contagion, uscito nel 2011. Proprio le incredibili somiglianze fra quella pellicola e ciò che è avvenuto nei primi mesi di diffusione del coronavirus ha colpito moltissimi spettatori, che l’hanno recuperata in massa, vedendoci forse più coincidenze di quanto in realtà ci siano. Sta di fatto che il rinnovato interesse per quel film ha portato il regista a immaginarne un sequel. Durante un suo intervento all’interno del podcast americano Happy Sad Confused, infatti, ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una donna torna da un viaggio di lavoro in Asia e muore poco dopo aver importato a sua insaputa negli Stati Uniti un virus di origine animale che si diffonde velocemente in tutto il mondo tramite droplet, con conseguente pandemia e ricerca forsennata di un vaccino: questa che potrebbe essere una storia di stretta attualità è in realtà la trama deldi Steven Soderbergh, uscito nel 2011. Proprio le incredibili somiglianze fra quella pellicola e ciò che è avvenuto nei primi mesi di diffusione del coronavirus ha colpito moltissimi spettatori, che l’hanno recuperata in massa, vedendoci forse più coincidenze di quanto in realtà ci siano. Sta di fatto che il rinnovato interesse per quelha portato il regista a immaginarne un sequel. Durante un suo intervento all’interno del podcast americano Happy Sad Confused, infatti, ...

