Chievo Verona-Venezia | in palio gli ultimi 3 punti del 2020

Il derby veneto chiuderà la 16a di Serie B, nonché il 2020. Chievo Verona-Venezia alle 21 per chiudere l'anno nel migliore dei modi. 3 punti di differenza tra le due formazioni, ma il Chievo deve recuperare 2 partite che potrebbero portarlo in alto nella classifica. Ma Aglietti e Zanetti pensano solo alla partita per chiudere questo difficile 2020 nel migliore dei modi. Chievo Verona, tre punti per chiudere bene il 2020 Il Chievo Verona arriva avvantaggiato dal punto di vista fisico, non avendo giocato nella scorsa giornata contro il Cittadella. La partita rinviata fa rifiatare gli uomini di Aglietti, che arrivano imbattuti da quattro giornate alla sfida.

