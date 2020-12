Chiara Insidioso, l'appello della madre della ragazza massacrata dal fidanzato: 'Non è in stato vegetativo, curatela' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) commenta Aveva 19 anni quando finì in coma per le botte ricevute dal fidanzato, condannato in appello a 16 anni. Oggi Chiara Insidioso , 25enne di Roma, 'è viva, usa il pc e il cellulare, scrive il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) commenta Aveva 19 anni quando finì in coma per le botte ricevute dal, condannato ina 16 anni. Oggi, 25enne di Roma, 'è viva, usa il pc e il cellulare, scrive il ...

Andrea751201 : RT @tetrabondi: Conoscevo la storia di Chiara, la sua diagnosi di #statovegetativo seguì la mia di pochi mesi. Ora leggere le sue parole mi… - Laura89899892 : Zingaretti: Una struttura per Chiara Insidioso - Firma la petizione! - sara80elmi : RT @tetrabondi: Conoscevo la storia di Chiara, la sua diagnosi di #statovegetativo seguì la mia di pochi mesi. Ora leggere le sue parole mi… - Ilmionome_nss1 : Zingaretti: Una struttura per Chiara Insidioso - Firma la petizione! - SabrinSabry : RT @Sentimp1: Qualunque squadra tu tifi firma la petizione per Chiara Insidioso. #ForzaChiara -