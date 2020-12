Chiara Ferragni svela il segreto mai detto | era sfuggito a tutti

Leggi su kronic

(Di mercoledì 30 dicembre 2020), icona di stile e moda, la donna più influente nel 2020, non è stata sempre la Barbie chevediamo su Instagram, feliceChe sia bellissima è un dato oggettivo, l’influencer è una delle donne più influenti di Italia. E’ lei la nuova icona di stile a cuisi ispirano, non solo le giovanissime ma anche le madri di famiglia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Missquando ha mosso i primi passi come blogger, i grandi nomi della moda la snobbavano, in realtà lei aveva già in testa, da imprenditrice digitale, dove voleva arrivare. LEGGI ...