Chiara Ferragni incinta oggi e nel 2018 | il pancione allo specchio dà ragione alle nonne

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il sesso della piccola Ferragni, la cui nascita è attesa per il marzo prossimo, è stato reso noto non appena i genitori lo hanno conosciuto. Ma, non lo si fosse potuto vedere dalle tante ecografie, lo si sarebbe dedotto dalla forma del pancione, che, come da detto popolare, è più tondo e basso rispetto alla prima gravidanza. «Guardate quanto diversa appare la mia pancia con Leo e la piccolina, alla stessa settimana, la ventisettesima», ha scritto online Chiara Ferragni, pubblicando l’uno accanto all’altro un selfie del 2018 ed uno del 2020.